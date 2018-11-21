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Ferrexpo за 10 мес. нарастила выпуск окатышей на 1,8%
15:18 21.11.2018 |
Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе-октябре 2018 года увеличила производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 8,708 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период компания сократила выпуск концентрата на 0,9% - до 10,484 млн тонн.
В октябре Ferrexpo произвела 952 тыс. тонн окатышей, 1,119 млн тонн концентрата.
Как сообщалось, во втором квартале 2018 года на линии по производству окатышей №1 проводился ремонт в течение около 65 дней, который был завершен в середине июня.
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.
Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Горишние плавни Полтавской обл.) - основной актив британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского, 100% Еристовского и 99,98% Белановского ГОКов.
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
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