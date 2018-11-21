Морпорт «Южный» в январе-октябре сократил грузоперевалку на 2,17%

Морской порт " Южный " (Одесская обл.), крупнейший по объемам перевалки морской порт Украины, в январе-октябре 2018 года сократил перевалку грузов на 2,17% по сравнению с январем-октябрем 2017 года – до 34,18 млн тонн.

Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 8,86% - до 23,56 млн тонн, нарастил импортных –на 16,43%, до 5,86 млн тонн, транзитных– на 14,67%, до 4,6 млн тонн, а перевалку каботажных – в 4,1 раза, до 153,65 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за десять месяцев увеличил перевалку наливных грузов на 11,07% - до 3,3 млн тонн, снизил перевалку сухих сыпучих грузов на 10,9% – до 27,2 млн тонн, а тарно-штучных – увеличил в 2,6 раза до 3,65 млн тонн. Перевалка контейнеров составила 94,56 тыс. TEU (рост на 64,9%).

Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Южный" в январе-сентябре 2018 года составлял 30,1 млн тонн грузов, что на 4,9% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

ГП "Южный морской торговый порт" в этом порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".