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Дионисий Галикарнасский
KSG Agro за 9 мес. сократил чистую прибыль почти в 3,2 раза
14:55 20.11.2018 |
Агрохолдинг KSG Agro за январь-сентябрь 2018 года получил $2,23 млн чистой прибыли, что почти в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Согласно неаудированному отчету холдинга обнародованному на Варшавской фондовой бирже, его выручка за девять месяцев 2018 года выросла на 16,2% - до $20,02 млн по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.
Выручка KSG Agro в сегменте растениеводства за этот период увеличилась в 1,9 раза – до $11,51 млн, в животноводстве – на 9%, до $5,94 млн, тогда как в переработке пищевых продуктов сократилась на 40,3% - до $2,16 млн.
KSG Agro за девять месяцев 2018 года сократил валовую прибыль в 2,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $4,39 млн, операционную – в 2,4 раза, до $4,38 млн.
Общие активы агрохолдинга по состоянию на 30 сентября 2018 года составили $67,21 млн против $59,03 млн на 31 декабря 2017 года.
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур и свиноводством. К концу 2017 года его земельный банк в Украине составлял около 58 тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму, над которыми компания не имеет контроля.
KSG Agro по итогам 2017 года получил $0,895 млн чистой прибыли, что почти в 4,4 раза меньше по сравнению с 2016 годом. Его выручка за прошлый год возросла на 10,8% - до $23,19 млн.
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