Зачем китайцам покупать «Мотор Сич»

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Украинская оборонная промышленность на сегодняшний день имеет достаточно ограниченное количество "ноу-хау", которое может быть конкурентоспособно на мировом рынке вооружений.

Одним из таких преимуществ является наличие в Запорожье мощностей "Мотор-Сич" по производству двигателей для самолетов и вертолетов.

Однако в последние годы, несмотря на достаточно большие вливания в "военку", с этим предприятием проходят не совсем понятные изменения. В частности, на 12-й международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018, завершившейся 11 ноября в китайском Чжухае, получили подтверждения слухи о переводе как минимум части двигательного производства в КНР.

Об этом может свидетельствовать представленный совместный с консорциумом Skyrizon Aviation проект двигателестроительного завода, предназначенного для производства силовых установок. По мнению специалистов, завод может быть построен до 2020 г. и сможет ежегодно выпускать по лицензии до 1 тыс. двигателей АИ-322Ф (для учебно-тренировочного самолета L-15 Hongdu), Д-436-148ФМ, МС-500В-С (для военно-транспортных самолетов Ан-158, Ан-178 и L-410) и ТВ3-117ВМА-СБМ1В (для вертолетов типа Ми-8/17 и Ка-28/31).

Также кроме собственно производственного комплекса, предполагается постройка также научно-исследовательских и управленческих подразделений. Объем инвестиций, как ожидается, составит около 20 млрд юаней ($2,8 млрд).

В тоже время совершенно непонятно как рассчитывают китайцы реализовать такой масштабный проект. Хотя не так давно президент "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев и продал свою долю предприятия (а это не много ни мало, а 56% акций) китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd., однако суд арестовал эти акции, а СБУ так вообще начала расследование. "По горячим следам" директор "Укроборонпрома" Павел Букин заявлял, что решается юридический вопрос о закреплении предприятия в Украине, чтобы страна не потеряла критические технологии. Однако в последние месяцы никаких сведений о столь громком деле не было.

Стоит отметить, что так уж сложилось, что государство в этом случае может действовать только "напролом", так как государственной доли в ПАО "Мотор-Сич" нет ни копейки - контрольный пакет акций находится в руках семьи Богуслаевых. Поэтому чисто по закону в самом факте продаже акций китайцам состава преступления нет. Доказать, что эта сделка была осуществлена с целью ослабления государства или уничтожения предприятия нереально.

Поэтому арест акций может быть только временной мерой - если "Мотор-Сич" важен для обороноспособности Украины (а он важен), то государство сейчас просто должно выкупить хотя бы часть акций у богуслаевских оффшоров. Однако учитывая, что никакой информации такого рода нет, то формально китайцы уже сегодня могут быть номинальными владельцами "Мотор-Сич". Но опять-таки стоит повторить, что реальной информации о состоянии дел в этом направлении в открытых источниках нет.

Для Китая такой проект - "манна небесная" и крайняя необходимость. Так, как за последние годы военно-промышленному комплексу страны удалось добиться определенных успехов, однако, этого все же недостаточно, чтобы догнать уровень своего основного "условного противника" - США. В этих условиях на сотрудничество с Европой или Россией надеятся не приходится, а вот Украина является весьма удобным партнером. И главное - запорожцам есть, что предложить партнерам.

Например, турбовентиляторный двигатель с трехкаскадным компрессором Д-436-148ФМ, который для китайской промышленности будет настоящим прорывом. Ведь до этого в распоряжении конструкторов были только двигатели с двухкаскадным компрессором. А такой двигатель эффективно сокращает потребление топлива, а, следовательно, повышает эксплуатационные характеристики.

Ныне этот двигатель получил широкое распространение на гражданских авиалайнерах "советского" типа - Як-42, Ан-72/74, Ту-134, Ту-334, Ан-148, а также в самолете-амфибии Бе-200. Что касается возможного использования в китайских образцах - то такой двигатель вполне может заменить американские General Electric CF34-10A, которые используются при производстве региональных пассажирских самолетов ARJ-21. А для создания военно-транспортного самолета подобного класса альтернативы Д-436 Китаю вообще не найти - ведь явно американцы не разрешат использование своих двигателей для укрепления обороноспособности китайской армии.

Мало того, если взять за основу двигатель Д-436, то в итоге получим турбовальный Д-136, применяемый в знаменитом тяжелом вертолете Ми-26 и используемый в военно-транспортном самолете Ан-70 винтовентиляторный Д-27. Таким образом, китайские конструкторы получают доступ к советским достаточно передовым технологиям, для разработки которых ушли десятилетия.

Кроме того, перенеся основную сборку двигателей на китайскую территорию, "Мотор-Сич" не только станет важным звеном китайского авиастроения, но и сможет беспрепятственно возобновить сотрудничество с российскими клиентами. Ведь с введением санкций на торговлю товарами военного назначения с Россией в 2014 г. завод потерял огромный рынок сбыта своей продукции. Из крупных проектов в РФ фактически осталось только программа производства самолета-амфибии Бе-200 (так, 27 декабря 2017 г. запорожцы отгрузили комплект из двух Д-436ТП в адрес Таганрогского ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева").

Внутри страны "Мотор-Сич" задействована прежде всего в программе модернизации парка вертолетов Ми-2 и Ми-8. Есть у "запорожцев" и серьезные попытки закрепиться и на рынке гражданских вертолетов - чего стоит один только проект МСБ-2 "Надия". Но и тут не все гладко - чего стоит, например, недавний контракт на закупку 55 вертолетов французского производства для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.