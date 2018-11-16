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«Нова Пошта» за 10 мес. увеличила число отправлений на 23,6% и отделений на 11,3%
13:59 16.11.2018 |
Согласно ее данным, за 10 месяцев 2018 года "Нова пошта" открыла 264 новых отделения, увеличив их общее количество на 11,3% - до 2597.
"Среди новых точек присутствия преобладают почтовые отделения, которые обрабатывают посылки весом до 30 кг – таких было открыто 148", – отмечает компания.
Помимо того было открыто 69 грузовых отделений и 47 мини-отделений, а также установлено 77 почтоматов.
Новые отделения появились как в больших городах — Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове, так и в меньших населенных пунктах — Шостке, Подольске, Константиновке, Волновахе, Покровске.
Как сообщалось, директор "Нова Пошта" Александр Бульба прогнозировал рост объема доставок по итогам 2018 года на 16,6% по отношению к показателю прошлого года.
В январе-июне 2018 года группа компаний доставила 78 млн отправлений, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
"Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк превышает 3,600 тыс. автомобилей. В 2017 году доставлено более 145 млн отправлений.
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