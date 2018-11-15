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Глава «Нафтогаза» подтвердил приостановку размещения евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры
17:19 15.11.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила решение отложить размещение пятилетних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры
"Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", - написал глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
"Продолжаем отслеживать рыночную ситуацию, планируем вернуться к вопросу размещения на внешних рынках при более благоприятных условиях", - добавил он.
Ранее, 14 ноября, источник на финансовом рынке сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что "Нафтогаз" отложил размещение 5-летних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" с 5 ноября проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки. По данным источника в банковских кругах ориентир доходности 5-летних евробондов НАК "Нафтогаз Украины" в долларах находился на уровне 10,9% годовых.
В свою очередь глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время форума в Киеве 13 ноября высказал мнение, что ключевыми факторами, определяющими объем и стоимость внешних инвестиций в Украину, являются: наличие независимых компетентных регуляторов и справедливой судебной системы.
"Инвесторы во время роад-шоу заявили, что будут добавлять премию за эти риски", - сказал он.
Организаторами размещения евробондов выступают Citi и Deutsche Bank.
Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК "Нафтогаз Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.
"Нафтогаз" планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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