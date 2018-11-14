Что даст «Укрзализныце» создание компании UZ Cargo Wagon - мнение

ПАО "Укрзализныця" создало дочернее ООО "УЗ Карго Вагон" (UZ Cargo Wagon LLC), которое станет балансодержателем грузовых полувагонов, которые будут поставляться в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.

Создание UZ Cargo Wagon поможет предприятию понять процесс ценообразования и целый ряд проблем, связанных с разукомплектованием и ремонтом вагонов.

Такое мнение высказал директор компании "Квадро Центр" Александр Ткачук, сообщает ЦТС.

"Также стоит отметить, что новое юридическое лицо не будет обременено старыми активами. Это будет новая компания с новым подвижным составом, которая будет зарабатывать на обновление/ремонт своих же новых вагонов", - добавил Ткачук.

По мнению эксперта, после создания UZ Cargo Wagon ситуация с тарифами на пользование вагонами начнет постепенно выравниваться с помощью рыночных механизмов.

"Но самое главное - что отныне не будет понятия "частный подвижной состав и вагоны УЗ". Новое юрлицо, по сути, "оформляет" рынок вагонов с единой системой ценообразования", - отметил Ткачук.

По его мнению, существует большая вероятность того, что создание новой компании продиктовано условиями кредиторов в частности ЕБРР, чтобы отделить новые вагоны, на закупку которых был предоставлен кредит, от старого парка УЗ.

"Такой шаг, скорее всего, сделан с той целью, чтобы за счет прибыли на новых вагонах не покрывать расходы по старому подвижному составу. Это выглядит вполне логично: необходимо отделить новые активы, чтобы они зарабатывали на свою окупаемость и дальнейшее обновление парка", - добавил Ткачук.