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Что даст «Укрзализныце» создание компании UZ Cargo Wagon - мнение
16:34 14.11.2018 |
ПАО "Укрзализныця" создало дочернее ООО "УЗ Карго Вагон" (UZ Cargo Wagon LLC), которое станет балансодержателем грузовых полувагонов, которые будут поставляться в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.
Создание UZ Cargo Wagon поможет предприятию понять процесс ценообразования и целый ряд проблем, связанных с разукомплектованием и ремонтом вагонов.
Такое мнение высказал директор компании "Квадро Центр" Александр Ткачук, сообщает ЦТС.
"Также стоит отметить, что новое юридическое лицо не будет обременено старыми активами. Это будет новая компания с новым подвижным составом, которая будет зарабатывать на обновление/ремонт своих же новых вагонов", - добавил Ткачук.
По мнению эксперта, после создания UZ Cargo Wagon ситуация с тарифами на пользование вагонами начнет постепенно выравниваться с помощью рыночных механизмов.
"Но самое главное - что отныне не будет понятия "частный подвижной состав и вагоны УЗ". Новое юрлицо, по сути, "оформляет" рынок вагонов с единой системой ценообразования", - отметил Ткачук.
По его мнению, существует большая вероятность того, что создание новой компании продиктовано условиями кредиторов в частности ЕБРР, чтобы отделить новые вагоны, на закупку которых был предоставлен кредит, от старого парка УЗ.
"Такой шаг, скорее всего, сделан с той целью, чтобы за счет прибыли на новых вагонах не покрывать расходы по старому подвижному составу. Это выглядит вполне логично: необходимо отделить новые активы, чтобы они зарабатывали на свою окупаемость и дальнейшее обновление парка", - добавил Ткачук.
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creditup.com.ua
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