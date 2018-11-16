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«Овостар» подал заявку о смене юрисдикции на кипрскую
07:38 16.11.2018 |
Холдинговая компания агропромгруппы "Овостар Юнион" - Ovostar Union N.V. подала заявку о смене юрисдикции на кипрскую с голландской.
Согласно сообщению компании на Варшавской бирже, совет директоров подал заявку 9 ноября.
"(Кипрский - ИФ) регистратор компаний рассмотрит предоставленные документы и выдаст временный сертификат о регистрации компании на Кипре. Дата вступления в силу смены юрисдикции компании на Кипр - это дата, когда Регистратор Кипра выдает временный сертификат регистрации", - говорится в сообщении "Овостара".
Ранее в "Овостаре" отмечали, что соответствующая миграция не повлечет последствий для третьих лиц, так как будет проходить без ликвидации юрлица в рамках нормативно урегулированной процедуры. Компания при этом сохранит статус публичной.
Как сообщалось, "Овостар Юнион" в январе-сентябре 2018 года увеличила продажи яиц на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,056 млрд штук. Производство яиц сократилось на 3,5% - до 1,202 млрд млн шт.
По итогам 2017 года "Овостар Юнион" нарастил чистую прибыль на 2% по сравнению с 2016 годом - до $22,9 млн. Выручка возросла на 27% - до $98,7 млн, валовая прибыль - на 18%, до $30,8 млн.
В 2017 году "Овостар Юнион" произвела 1,659 млрд яиц, что на 12% больше, чем в 2016 году. Продажи яиц возросли на 13% - до 1,195 млрд шт.
Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела на WSE IPO 25% акций и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет ее акций находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Б.Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.
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