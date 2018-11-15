«Киевгорстрой» выплатил акционерам 28,5 млн грн дивидендов за 2017г

ЧАО "Холдинговая компания (ХК) " Киевгорстрой " (Киев), один из крупнейших застройщиков Украины, завершило выплату акционерам 28,5 млн грн дивидендов по итогам деятельности в 2017 году.





Согласно сообщению компании на официальном веб-сайте, на выплату дивидендов "Киевгорстрой" направил 40% прибыли за 2017 год.

"По итогам работы в 2017 году было принято решение увеличить процент, который пойдет на выплату - компания перечислила 40% от чистой прибыли. В гривневом эквиваленте сумма составляет почти 28,5 млн", - цитируется в сообщении глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

По его словам, это рекордный за последние годы процент от чистой прибыли компании. В частности, в бюджет Киева, который является держателем 80% акций ЧАО, направлено большую часть суммы - 22,794 млн грн. Остальные средства (5,698 млн грн) выплачены миноритарным акционерам.

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года "Киевгорстрой" сократил чистую прибыль на 29% по сравнению с 2016 годом - до 71,2 млн грн.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Как сообщалось со ссылкой на И.Кушнира, в 2017 году "Киевгорстрой" увеличил объем продаж жилья на 10% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом и на 15% - в квадратных метрах.

Основным акционером ПАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 26 марта 2018 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ПАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,5 млн грн.

К концу 2014 года, помимо Киевсовета, акционерами "Киевгорстроя" являлись также член его ревизионной комиссии Валентина Ляшенко (0,004%), глава ревкомисии Ольга Мельник (0,003%) и И.Кушнир (20 шт. акций).