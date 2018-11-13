Финансовые новости
- |
- 13.11.18
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ГП «Энергорынок» должен рассчитаться с Криворожской ТЭЦ для последующей подачи газа «Нафтогазом» – Коболев
08:29 13.11.2018 |
Государственное предприятие "Энергорынок" должно погасить свои долги перед АО "Криворожская теплоцентраль", после чего НАК "Нафтогаз" выделит номинации для начала работы станции, сообщил глава НАК Андрей Коболев.
"Я думаю, единственный вариант решения - чтобы с Криворожской ТЭЦ рассчитался ее большой должник - ГП "Энергорынок", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.
По его словам, поскольку ТЭЦ находится в управлении Фонда госимущества и не является коммунальной собственностью, местные власти не имеют право давать за нее гарантии и выделять деньги из местного бюджета.
"Но "Энергорынок", который должен этой ТЭЦ, может рассчитаться и довести уровень расчетов до приемлемого, установленного постановлением Кабмина, тогда "Нафтогаз" начнет поставлять газ", - резюмировал А.Коболев.
Как сообщалось, АО "Криворожская теплоцентраль" не обеспечила выполнение условий для получения газа от НАК "Нафтогаз Украины" в рамках специальных обязательств по поставке газа (ПСО) из-за чего до сих пор не начала производство тепла.
|
|
creditup.com.ua
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду
|От Арктики до Китая. Как Кремль проиграл все партии внешней политики
|Негласная операция. Как ВСУ пытаются выбить оккупантов из высоты 223
|Главным фактором влияния на курсовые тренды и низкую активность рынка 12 ноября стал выходной день в США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«ДТЭК» за 9 месяцев увеличил импорт угля почти в 1,5 раза
|ГП Антонов в 30 раз увеличило прибыль
|Прокуратура объявила о подозрении трем чиновникам «Киевавтодора», которые подозреваются в присвоении миллионов.
|ГП «Энергорынок» должен рассчитаться с Криворожской ТЭЦ для последующей подачи газа «Нафтогазом» – Коболев
|ERV за 9 мес. 20189 г. увеличила количество застрахованных туристов на 32,5%, страховые платежи на 41%
|АМКУ открыл дело против трех мобильных операторов из-за сокращения действия тарифов до 4 недель
Это интересно
|Появление сетей 6G ожидается в 2030 году
|Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр
|Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»
|Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей
|На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One
|Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой
|Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков