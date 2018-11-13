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АМКУ открыл дело против трех мобильных операторов из-за сокращения действия тарифов до 4 недель
23:08 12.11.2018 |
Антимонопольный комитет открыл дело против мобильных операторов "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell из-за сокращения расчетного периода в тарифных планах до 4 недель.
Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета (АМКУ) Мария Процишен на своей странице в Facebоok.
По словам Процишен, в своих объяснениях мобильные операторы заявили, что законодательством расчетный период в один месяц установлен именно по абонентской плате, якобы у них есть другой вид платы - "плата за пакет услуг", поэтому такое нормативное ограничение не распространяется на их новые тарифные планы. Так, в частности, операторы отметили, что "понятие платы за услугу имеет иную правовую природу, чем абонентская плата".
"Однако, как выяснилось, в Условиях/Порядке предоставления телекоммуникационных услуг/Условиях пользования сетями мобильной связи каждого из операторов, которые они утверждали своими внутренними приказами, в разделах "Терминология" упоминается именно "Абонентская плата", что не вписывается в логику, описанную в объяснениях каждого из операторов. Кроме того, отдельные операторы даже в своей коммуникации о введении 4-недельного расчетного периода писали напротив платежа - "абонплата", - написала Процищен.
"Учитывая вышеизложенное и спорность вопроса о соответствии принципам добросовестной конкуренции факта установления 4-недельного расчетного периода, а также коммуникации отдельных операторов по реализации проекта, было принято решение об открытии дел против компаний "Киевстар", "Водафон Украина" и "Лайфселл" по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", - отметила госуполномоченный АМКУ.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование вопроса повышения платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем уменьшения расчетного периода оплаты с месяца до четырех недель.
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