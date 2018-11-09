Укртелеком хочет упростить доступ провайдерам к кабельным сетям

Компания предлагает исключить из Порядка регулирования тарифов две услуги, которые усложняют вхождение провайдеров в кабельные сети

ПАО Укртелеком представил свои изменения в Порядок регулирования тарифов на предоставление в пользование кабельной канализации электросвязи (ККЭ) операторов телекоммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Укртелекома.

В компании напомнили, что Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) рассматривает новый порядок регулирования тарифов ККЭ, корректировки в которые инициировал оператор для упрощения условий доступа к ККЭ всем игрокам рынка.

В частности, Укртелеком предлагает исключить из Порядка положения о двух услугах, на которые, соответственно, не будет и тарифов. Речь идет об услуге предоставления места в канале ККЭ (8 тыс. грн) и услуге согласования рабочего проекта (от 500 грн), которая является разовой. Это ликвидирует барьер для вхождения в ККЭ тысячам провайдеров.

"На сегодня ККЭ Укртелекома является инфраструктурой совместного использования. Так, с фактической загруженности кабели других организаций занимают 40%. На рассмотрение представлены предложения по компенсации расходов пропорционально фактической загруженности канала. Действующие Предельные тарифы на ККЭ были установлены еще в 2013 году и на сегодня тарифы являются самыми низкими на рынке доступа к инфраструктуре. Например, доступ к ККЭ Укртелекома регулируется на уровне 45 грн/мес. за 1 кан/км, а это в 4 раза меньше, чем предельный размер тарифов, которые могут взимать как плату за ККЭ НЕ операторы телекоммуникаций (ОСМД, застройщики и т.д.)", - сообщили в Укртелекоме.

В данный момент инициативы Укртелекома собираются представить на рассмотрение и обсуждение регулятору, игрокам и экспертам рынка. Для того, чтобы изменения в Порядок вступили в действие,необходимо их согласования рынком и утверждения НКРСИ.