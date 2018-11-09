Финансовые новости
- |
- 09.11.18
- |
- 17:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Укртелеком хочет упростить доступ провайдерам к кабельным сетям
15:45 09.11.2018 |
ПАО Укртелеком представил свои изменения в Порядок регулирования тарифов на предоставление в пользование кабельной канализации электросвязи (ККЭ) операторов телекоммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Укртелекома.
В компании напомнили, что Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) рассматривает новый порядок регулирования тарифов ККЭ, корректировки в которые инициировал оператор для упрощения условий доступа к ККЭ всем игрокам рынка.
В частности, Укртелеком предлагает исключить из Порядка положения о двух услугах, на которые, соответственно, не будет и тарифов. Речь идет об услуге предоставления места в канале ККЭ (8 тыс. грн) и услуге согласования рабочего проекта (от 500 грн), которая является разовой. Это ликвидирует барьер для вхождения в ККЭ тысячам провайдеров.
"На сегодня ККЭ Укртелекома является инфраструктурой совместного использования. Так, с фактической загруженности кабели других организаций занимают 40%. На рассмотрение представлены предложения по компенсации расходов пропорционально фактической загруженности канала. Действующие Предельные тарифы на ККЭ были установлены еще в 2013 году и на сегодня тарифы являются самыми низкими на рынке доступа к инфраструктуре. Например, доступ к ККЭ Укртелекома регулируется на уровне 45 грн/мес. за 1 кан/км, а это в 4 раза меньше, чем предельный размер тарифов, которые могут взимать как плату за ККЭ НЕ операторы телекоммуникаций (ОСМД, застройщики и т.д.)", - сообщили в Укртелекоме.
В данный момент инициативы Укртелекома собираются представить на рассмотрение и обсуждение регулятору, игрокам и экспертам рынка. Для того, чтобы изменения в Порядок вступили в действие,необходимо их согласования рынком и утверждения НКРСИ.
|
|
creditup.com.ua
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В октябре инфляция составила 1,7%
|Что получится слепить из союза Рабиновича с Оппоблоком
|Поймать Путина за язык. Как Россия загнала себя в ловушку «выборами в ОРДЛО»
|Обречена на пиар: Что не так с ВСК по убийству Гандзюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укртелеком хочет упростить доступ провайдерам к кабельным сетям
|Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил «Киевметрострой»
|Налоговая требует от «Нафтогаза» 16 миллиардов за выигрыш в Стокгольме
|За 9 месяцев банк "Пивденный" увеличил прибыль в 3,2 раза до 186,1 млн гривен
|За 9 месяцев ING Bank (Украина) увеличил прибыль в 3 раза до 311,6 млн гривен
|9 месяцев Сбербанк закончил с убытком 7 млрд гривен
Это интересно
|Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды
|Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex
|Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями
|Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для машины за $29
|Первый серийный электромотоцикл Harley-Davidson поступит в продажу в 2019 году
|«Не выполнил плана - ешь таракана». Как в Китае наказывают офисных сотрудников
|Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»