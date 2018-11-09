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Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил «Киевметрострой»
10:49 09.11.2018 |
КП "Киевский метрополитен", выступающее заказчиком строительства участка линии метро на столичный жилой массив Виноградарь, сообщило, что по итогам завершившегося аукциона самую низкую цену за выполнение работ запросило ОАО "Киевметрострой" и уже начата процедура акцепта.
"В системе публичных закупок Prozorro завершился аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства))", - сообщается в четверг вечером на странице "Киевского метрополитена" в "Фейсбук".
В информации отмечается, что самую низкую цену за выполнение работ предложило ОАО "Киевметрострой" - на 12 млн 214тыс. грн ниже ожидаемой стоимости.
"В соответствии с законодательством начата процедура акцепта", - информируют в КП.
Согласно опубликованному в этом же сообщении скриншоту соответствующего аукциона с сайта Prozorro, "Киевметрострой" предложил выполнить указанные работы 5 млрд 981 млн 268 тыс. 736, 07 грн с НДС.
КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на строительство участка метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Подольском районе стоимостью 6,3 млрд грн в январе 2018 года. Дата проведения тендера многократно переносилась. Завершившиеся ныне торги КП объявило 11 сентября. Ожидаемая стоимость работ на последнем аукционе снизилась до 5,99 млрд грн.
КГГА утвердила проект строительства данного участка метро в июле-2018.
Новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций - "Мостицкой" и "Проспекта Правды", а также участка вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь". Предполагается, что строительные работы продлятся 36 месяцев.
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