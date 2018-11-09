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Налоговая требует от «Нафтогаза» 16 миллиардов за выигрыш в Стокгольме
08:22 09.11.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" получил налоговое уведомление о занижении налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость на 16,3 миллиарда гривен в связи с выигранным компанией спором у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже по контракту на транзит.
Об этом говорится в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".
"Нафтогаз" возразил против вывода налоговой проверки, и на дату настоящего проспекта ценных бумаг не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании", - отмечается в документе.
НАК поясняет, что Стокгольмский арбитраж присудил ему 4,63 млрд долларов, из которых 3,87 млрд долларов - компенсация потерь и убытков, а 0,76 млрд долларов - проценты.
Как отмечает компания, до 2016 года услуги по транзиту не облагались НДС, поэтому компания оплатила 4,75 млрд грн этого налога только за компенсацию за 2016-2017 годы, или за 0,9 млрд долларов из присужденных 3,87 млрд долларов.
Однако ГФС сочла всю сумму компенсации платой за услуги, на которую следует начислить НДС в 2018 году.
В проекте проспекта также говорится о налоговых претензиях и к "дочке" НАК - "Укртрансгазу": около 2,34 млрд грн по обязательствам по НДС и налогу на прибыль и около 1,57 млрд грн (суммарно около 0,15 млрд долларов) за неправильно рассчитанные убытки, однако "Укртрансгаз" оспорил эти налоговые выводы в суде.
28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.
По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.
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