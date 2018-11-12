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ГК «АИС» за 10 мес. увеличила продажи автомобилей на 27%
12:08 12.11.2018 |
"АИС демонстрирует положительную динамику при том, что автомобильный рынок стагнирует и начал показывать негативную динамику", - отмечается в сообщении.
Доход Группы компаний за этот период составил 2,7 млрд грн, обязательные платежи в госбюджет (НДС, пошлина, акциз) составили 0,9 млрд грн.
По данным компании, за этот период продажи автомобилей Geely выросли на 51%, Citroen на 33%, Peugeot на 102%. Кроме того, реализация грузовой техники МАЗ показала рост в 150%.
Бизнес программа AIS AutoTrade автомобили с пробегом продемонстрировала рост продаж 57%. Компания также является лидером в Украине по продажам автомобильных брендов Renault, Citroen, Ravon и других.
В числе факторов, способствовавших приросту продаж – ряд реализуемых программ. В частности, за счет финансовых продуктов продажи в кредит/лизинг достигли 30% при среднерыночных показателях 10%-15%.
Доля трейд-ин в АИС превысила 20%, что в компании называют одним из самых высоких показателей на рынке. При этом в АИС напоминают, что приобретение нового или б/у автомобиля в трейд-ин можно совместить с кредитом, что не требует первоначальных инвестиций в совершение сделки.
В АИС также отметили, что занимают лидирующие позиции в сегменте автомобилей для бизнеса, предлагая технику 17-и брендов 400 моделей во всех сегментах авторынка.
В числе крупнейших поставок компании по итогам выигранного тендера – более 300 специализированных автомобилей Renault и Citroen в адрес ПАО "Укрпошта".
В пресс-релизе напоминается, что дилерская сеть АИС предлагает услуги с фиксированной стоимостью, что позволяет экономить от 20% до 50% по сравнению с фирменными СТО, работающими по тарификации от нормо-часа.
В текущем году АИС стала официальным дилером по продаже и сервисному обслуживанию тракторов Belarus и вышла в новый для себя сегмент сельхозтехники.
"Несмотря на попытки блокирования работы Национальным Агентством АРМА и ООО "ЖК "Воздвиженка" (входит в Группу DCH) дилерская сеть АИС продолжает свою деятельность, а компания в ближайшее время анонсирует ряд планов по развитию и запуску новых проектов", - отмечается в пресс-релизе.
ГК "АИС", созданная в 1992 году, - национальная сеть автоцентров и СТО, магазинов запчастей, производственное предприятие, региональные автомобильные склады и логистический центр по хранению и распределению запчастей, таможенно-лицензионный склад и автотранспортная компания. Предлагает 17 автобрендов, более 400 моделей и комплектаций.
Как сообщалось, в рамках судебных разбирательств с группой DCH Александра Ярославского, в апреле решением суда были арестованы 32 объекта недвижимости ГК "АИС", и переданы в управление АРМА. которое затем передало их в управление ООО "ЖК "Воздвиженка", входящему в Группу DCH.
В октябре АИС заявила о временной приостановке работы ряда автоцентров в Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье и Полтаве и открытии вместо них автоцентров по другим адресам для выполнения обязательств перед клиентами.
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