ГК «АИС» за 10 мес. увеличила продажи автомобилей на 27%

Группа компаний (ГК) АИС , крупный оператор рынка автомобильной и специальной техники, в январе-октябре текущего года нарастила продажу автомобилей на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 5,5 тыс. ед., сообщила пресс-служба компании.





"АИС демонстрирует положительную динамику при том, что автомобильный рынок стагнирует и начал показывать негативную динамику", - отмечается в сообщении.

Доход Группы компаний за этот период составил 2,7 млрд грн, обязательные платежи в госбюджет (НДС, пошлина, акциз) составили 0,9 млрд грн.

По данным компании, за этот период продажи автомобилей Geely выросли на 51%, Citroen на 33%, Peugeot на 102%. Кроме того, реализация грузовой техники МАЗ показала рост в 150%.

Бизнес программа AIS AutoTrade автомобили с пробегом продемонстрировала рост продаж 57%. Компания также является лидером в Украине по продажам автомобильных брендов Renault, Citroen, Ravon и других.

В числе факторов, способствовавших приросту продаж – ряд реализуемых программ. В частности, за счет финансовых продуктов продажи в кредит/лизинг достигли 30% при среднерыночных показателях 10%-15%.

Доля трейд-ин в АИС превысила 20%, что в компании называют одним из самых высоких показателей на рынке. При этом в АИС напоминают, что приобретение нового или б/у автомобиля в трейд-ин можно совместить с кредитом, что не требует первоначальных инвестиций в совершение сделки.

В АИС также отметили, что занимают лидирующие позиции в сегменте автомобилей для бизнеса, предлагая технику 17-и брендов 400 моделей во всех сегментах авторынка.

В числе крупнейших поставок компании по итогам выигранного тендера – более 300 специализированных автомобилей Renault и Citroen в адрес ПАО "Укрпошта".

В пресс-релизе напоминается, что дилерская сеть АИС предлагает услуги с фиксированной стоимостью, что позволяет экономить от 20% до 50% по сравнению с фирменными СТО, работающими по тарификации от нормо-часа.

В текущем году АИС стала официальным дилером по продаже и сервисному обслуживанию тракторов Belarus и вышла в новый для себя сегмент сельхозтехники.

"Несмотря на попытки блокирования работы Национальным Агентством АРМА и ООО "ЖК "Воздвиженка" (входит в Группу DCH) дилерская сеть АИС продолжает свою деятельность, а компания в ближайшее время анонсирует ряд планов по развитию и запуску новых проектов", - отмечается в пресс-релизе.

ГК "АИС", созданная в 1992 году, - национальная сеть автоцентров и СТО, магазинов запчастей, производственное предприятие, региональные автомобильные склады и логистический центр по хранению и распределению запчастей, таможенно-лицензионный склад и автотранспортная компания. Предлагает 17 автобрендов, более 400 моделей и комплектаций.

Как сообщалось, в рамках судебных разбирательств с группой DCH Александра Ярославского, в апреле решением суда были арестованы 32 объекта недвижимости ГК "АИС", и переданы в управление АРМА. которое затем передало их в управление ООО "ЖК "Воздвиженка", входящему в Группу DCH.

В октябре АИС заявила о временной приостановке работы ряда автоцентров в Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье и Полтаве и открытии вместо них автоцентров по другим адресам для выполнения обязательств перед клиентами.