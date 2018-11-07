Финансовые новости
- |
- 07.11.18
- |
- 22:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро
18:44 07.11.2018 |
Всего, согласно пописанного с КП «Киевский метрополитен» соглашения, госбанк установит 52 «банковских комплекса» на 47 станциях метро. В каждый такой «комплекс» войдут банкомат и 2 терминала самообслуживания.
Пока финансисты только развозят технику по станциям киевской подземки. Вчера, к примеру, комплект установили на ст.м. Сырец. А до этого аналогичные наборы «зеленых» устройств появились на ряде других станций. Впрочем, вся техника сейчас стоит на станциях без дела - подключать ее к сети не торопятся.
«Пока развозим. Когда закончим монтаж, будем подключать и тестировать. А о запуске сообщим дополнительно, когда все будет готово», - рассказали UBR.ua в пресс-службе Приватбанка. Добавив, что долгожданное для всех киевлян событие случится «до конца года».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко просит Раду разрешить снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Березкина
|Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет
|Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы
|Дорого и сердито. Получит ли Украина ударные турецкие беспилотники
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро
|Энергоатом изучает возможность внедрения малых модульных реакторов в Украине
|НБУ отозвал лицензии у БМ Банка и исключил его из реестра банков
|За 9 месяцев Мегабанк увеличил прибыль в 4,5 раза до 24,8 млн гривен
|«Центрэнерго» за 9 мес. сократило чистую прибыль в 4,2 раза
|«Энергоатом» за 9 мес. получил 2 млрд грн чистой прибыли против убытка годом ранее
Это интересно
|Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией
|Cosmo Communicator — реинкарнация культового коммуникатора Nokia E90
|Озоновый слой восстанавливается
|В Швеции ученые научились удерживать солнечную энергию в «жидком топливе»
|Программа DARPA приведёт к появлению в компьютерах оптических интерфейсов
|Японцы и финны совместно разрабатывают электрический самоходный автобус-шаттл для северных широт
|Мошенники от имени главы Нацкомфинуслуг терроризируют учреждения