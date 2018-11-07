Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро

Всего, согласно пописанного с КП «Киевский метрополитен» соглашения, госбанк установит 52 «банковских комплекса» на 47 станциях метро. В каждый такой «комплекс» войдут банкомат и 2 терминала самообслуживания.

Пока финансисты только развозят технику по станциям киевской подземки. Вчера, к примеру, комплект установили на ст.м. Сырец. А до этого аналогичные наборы «зеленых» устройств появились на ряде других станций. Впрочем, вся техника сейчас стоит на станциях без дела - подключать ее к сети не торопятся.

«Пока развозим. Когда закончим монтаж, будем подключать и тестировать. А о запуске сообщим дополнительно, когда все будет готово», - рассказали UBR.ua в пресс-службе Приватбанка. Добавив, что долгожданное для всех киевлян событие случится «до конца года».