Энергоатом изучает возможность внедрения малых модульных реакторов в Украине

ГП "НАЭК "Энергоатом" совместно с компанией Holtec International сотрудничает в направлении изучения возможности внедрения малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

Об этом во время XVI Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» сказал инженер отдела мониторинга мировых направлений функционирования и развития ядерно-энергетического комплекса Дирекции по международному сотрудничеству НАЭК «Энергоатом» Илья Краснуха, пишет Укринформ.

"НАЭК «Энергоатом» сейчас активно сотрудничает с американской компанией Holtec International относительно изучения возможности внедрения малых модульных реакторов SMR-160 в Украине и развертывания производства оборудования для них на украинских предприятиях", - рассказал Краснуха.

Вместе с тем, по его мнению, внедрение новых реакторных технологий требует изменений в действующую систему поставок и упрощения сертификации оборудования для АЭС.

«Для того, чтобы ядерная генерация обеспечивала весомый вклад в сохранение климата (Парижская соглашение) и надежность энергоснабжения, атомная промышленность должна оставаться конкурентоспособной», - прокомментировал эксперт.

Как сообщалось, новейшие технологии в виде модульных реакторов малой мощности (ММР) сейчас активно изучаются, разрабатываются и уже строятся в мире. Для сравнения с реакторами большой мощности, поставщики ММР заявляют о сроках строительства до 36 месяцев и на порядок высшем уровне безопасности эксплуатации этих энергоблоков.