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«Укртрансгаз» создал филиал по управлению ПХГ
19:33 02.11.2018 |
АО "Укртрансгаз" создал новый филиал "Оператор газохранилищ Украины" (ОГУ), которая будет отвечать за предоставление услуг по хранению газа и обеспечения работы подземных газохранилищ (ПХГ).
Согласно пресс-релизу компании, в ОГУ будут консолидированы все активы, процессы и сотрудники, необходимые для предоставления услуг по хранения природного газа. Планируется, что филиал начнет свою работу в полном объеме с 1 января 2019 года. ОГУ будет функционировать как структурная единица в составе "Укртрансгаза", без выделения в отдельное юридическое лицо.
УТГ ведет подготовительные работы по юридическому и организационному оформлению функционирования филиала, перераспределению производственных и бизнес-процессов, инвентаризации имеющихся активов и перевода в новый филиал более 1700 специалистов, обеспечивающих работу украинских ПХГ.
"Создание ОГУ - последовательный шаг к качественному завершению процесса анбандлинга, в результате которого оператор ГТС Украины будет окончательно отделен от "Укртрансгаза" после окончания действующего транзитного контракта с "Газпромом". ОГУ станет единым центром управления комплексом ПХГ в Украине и обеспечит его автономную работу", - отметил и.о. президента УТГ Андрей Хоменко.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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