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9 месяцев Сбербанк закончил с убытком 7 млрд гривен
07:46 08.11.2018 |
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 24,912 млн гривен, а во 2-м квартале банк получил убыток 7 201 млн гривен, в 3-м квартале банк получил прибыль в размере 182 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, владельцем Сбербанка является Сбербанк России.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|42 343,8
|32 884,3
|-22,3
|Кредиты клиентам
|33 830,1
|21 286,2
|-37,1
|Средства клиентов
|11 171,6
|9 962,9
|-10,8
|Всего капитала
|5 236,4
|5 322,1
|1,6
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