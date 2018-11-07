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За 9 месяцев Мегабанк увеличил прибыль в 4,5 раза до 24,8 млн гривен
07:21 07.11.2018 |
В январе-сентябре Мегабанк (Харьков) увеличил чистую прибыль в 4,5 раза до 24,814 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (5,575 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Мегабанк закончил с прибылью 860 тыс. гривен, 2-й квартал - с прибылью 4,154 млн гривен, 3-й квартал – с прибылью 19,8 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Мегабанк основан в 1990 году, его крупнейшим акционером является Виктор Субботин (60,9% акций).
По 15% акций Мегабанка принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% - Международной финансовой корпорации.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|9 020,6
|9 767,1
|8,3
|Кредиты клиентам
|6 478,0
|7 282,7
|12,4
|Средства клиентов
|6 670,1
|7 249,6
|8,7
|Всего капитала
|959,1
|976,4
|1,8
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