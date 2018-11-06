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За 9 месяцев Укрсоцбанк сократил убыток в 1,9 раза до 839,5 млн гривен
07:37 06.11.2018 |
В январе-сентябре Укрсоцбанк сократил убыток в 1,9 раза до 839,465 млн гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (-1 558,619 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал банк закончил с убытком 290,5 млн гривен, 2-й квартал с убытком 84,7 млн гривен, 3-й квартал банк закончил с убытком 464,3 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 Альфа-групп стала владельцем 99,9% акций Укрсоцбанка, а в сентябре 2018 сконцентрировала 100% финучреждения.
Альфа-групп контролируется Михаилом Фридманом (32,86%), Германом Ханом (20,97%), Алексеем Кузьмичевым (16,32%), Петром Авеном (12,4%), Андреем Косоговым (3,67%), The Mark Foundation for Cancer Research (3,87%).
Еще 9,9% акций группы принадлежит итальянской UniCredit S.p.A.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|28 132,5
|19 906,1
|-29,2
|Кредиты клиентам
|14 698,9
|10 748,0
|-26,9
|Средства клиентов
|19 479,3
|5 947,7
|-69,5
|Всего капитала
|4 227,8
|3 409,3
|-19,4
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