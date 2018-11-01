Глава «Укрпошты» допустил бесплатную доставку пенсий при условии доступа к финуслугам

ПАО "Укрпошта" отмечает возможность скорейшего позитивного разрешения вопроса о необходимости повышения тарифа на доставку пенсий, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мне кажется, что нас начинают слышать, и определенное позитивное движение в направлении решения этого вопроса уже есть. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже в ближайшее время, и все пенсионеры Украины спокойно смогут получать пенсии в "Укрпоште", как они получают их сейчас", - сказал он.

По словам И.Смелянского, времени на решение этого вопроса остается месяц - до 1 декабря, поскольку даже если новые тарифы будут утверждены, "Укрпоште" необходимо будет подписать договор с Пенсионным фондом, подготовить логистическую сеть и пр.

"Президент пообещал организовать процесс таким образом, чтобы этот вопрос был решен и для работников "Укрпошты", и для пенсионеров. Все понимают, что это очень важный социальный вопрос, и я благодарен за внимание к этому вопросу", - отметил гендиректор "Укрпошты".

Он также сообщил, что недавно премьер-министр Владимир Гройсман получил новый пакет документов по тарифам.

"Мое ощущение - после внимания руководства страны к этому вопросу решение двигается. Все заинтересованы в том, чтобы люди получали пенсии. Все понимают, что кроме "Укрпошты" дешевле их никто не доставит", - подчеркнул И.Смелянский.

Он также отметил, что ранее уже была попытка передачи функции доставки пенсий частным компаниям, однако в результате этого эксперимента около 30% пенсий просто "не доехало" до получателей.

"Иногда просто нужно обострить ситуацию, чтобы она решилась", - констатировал гендиректор "Укрпошты".

Кроме того, отметил И.Смелянский, в случае позитивного решения вопроса и с учетом существенного сокращения банковских сетей, вполне возможно, что пенсионеров, которые будут получать пенсии через "Укрпошту", в итоге станет больше.

По его словам, еще одним возможным решением вопроса компенсации может стать принятие Верховной Радой законопроекта №6601, позволяющего "Укрпоште" заняться предоставлением финансовых услуг.

"В этом случае мы готовы сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет", - заверил И.Смелянский.

Как сообщалось, В.Гройсман пообещал не допустить прекращения "Укрпоштой" доставки пенсий украинцам и предложил ее менеджменту уволиться в случае несогласия с важностью этой социальной функции.

В сентябре И.Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщал о планах "Укрпошты" прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден.

Ранее он также неоднократно заявлял об убыточности услуги по доставке пенсий для "Укрпошты" и необходимости пересмотра тарифа на доставку пенсий.