Финансовые новости
- |
- 01.11.18
- |
- 22:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава «Укрпошты» допустил бесплатную доставку пенсий при условии доступа к финуслугам
17:49 01.11.2018 |
ПАО "Укрпошта" отмечает возможность скорейшего позитивного разрешения вопроса о необходимости повышения тарифа на доставку пенсий, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на пресс-конференции в Киеве в четверг.
"Мне кажется, что нас начинают слышать, и определенное позитивное движение в направлении решения этого вопроса уже есть. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже в ближайшее время, и все пенсионеры Украины спокойно смогут получать пенсии в "Укрпоште", как они получают их сейчас", - сказал он.
По словам И.Смелянского, времени на решение этого вопроса остается месяц - до 1 декабря, поскольку даже если новые тарифы будут утверждены, "Укрпоште" необходимо будет подписать договор с Пенсионным фондом, подготовить логистическую сеть и пр.
"Президент пообещал организовать процесс таким образом, чтобы этот вопрос был решен и для работников "Укрпошты", и для пенсионеров. Все понимают, что это очень важный социальный вопрос, и я благодарен за внимание к этому вопросу", - отметил гендиректор "Укрпошты".
Он также сообщил, что недавно премьер-министр Владимир Гройсман получил новый пакет документов по тарифам.
"Мое ощущение - после внимания руководства страны к этому вопросу решение двигается. Все заинтересованы в том, чтобы люди получали пенсии. Все понимают, что кроме "Укрпошты" дешевле их никто не доставит", - подчеркнул И.Смелянский.
Он также отметил, что ранее уже была попытка передачи функции доставки пенсий частным компаниям, однако в результате этого эксперимента около 30% пенсий просто "не доехало" до получателей.
"Иногда просто нужно обострить ситуацию, чтобы она решилась", - констатировал гендиректор "Укрпошты".
Кроме того, отметил И.Смелянский, в случае позитивного решения вопроса и с учетом существенного сокращения банковских сетей, вполне возможно, что пенсионеров, которые будут получать пенсии через "Укрпошту", в итоге станет больше.
По его словам, еще одним возможным решением вопроса компенсации может стать принятие Верховной Радой законопроекта №6601, позволяющего "Укрпоште" заняться предоставлением финансовых услуг.
"В этом случае мы готовы сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет", - заверил И.Смелянский.
Как сообщалось, В.Гройсман пообещал не допустить прекращения "Укрпоштой" доставки пенсий украинцам и предложил ее менеджменту уволиться в случае несогласия с важностью этой социальной функции.
В сентябре И.Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщал о планах "Укрпошты" прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден.
Ранее он также неоднократно заявлял об убыточности услуги по доставке пенсий для "Укрпошты" и необходимости пересмотра тарифа на доставку пенсий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Хитрец-миротворец. Когда Лукашенко попросит разместить «Форт Трамп» в Беларуси
|Вадим Денисенко: Через список Путіна у нас з'являться діти лейтенанта Шмідта
|ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018
|Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава «Укрпошты» допустил бесплатную доставку пенсий при условии доступа к финуслугам
|За 9 месяцев Международный инвестиционный банк сократил прибыль на 51% до 38,7 млн гривен
|За 9 месяцев Креди Агриколь Банк увеличил прибыль на 39% до 1,2 млрд гривен
|За 9 месяцев Ситибанк увеличил прибыль на 30% до 994,3 млн гривен
|За 9 месяцев ВТБ Банк увеличил убыток на 23% до 1,8 млрд гривен
|Кабмин решил сменить форму собственности "Укрзализныци" с ПАО на ЧАО
Это интересно
|Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра
|Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции
|Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии
|Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями
|В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам
|Telegram уличили в хранении сообщений в незашифрованном виде
|Планшеты iPad Pro получили новый дизайн, чип A12X и Face ID