Финансовые новости
- |
- 01.11.18
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин решил сменить форму собственности "Укрзализныци" с ПАО на ЧАО
14:03 31.10.2018 |
Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.
Также Кабмин решил переименовать "Укрзализныцю" в "Акционерное общество "Укрзализныця".
Кроме того, указанным решением были перераспределены полномочия между акционером, правлением и наблюдательным советом и внесены соответствующие изменения в устав общества.
Как сообщали Українськi Новини, 2017 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 114 млн гривен и EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в 20,06 млрд гривен.
ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.
В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ляшко плюс Тимошенко: Почему сдулся «антитарифный майдан»
|НБУ установил начальное минимальное обязательное значение LCR на уровне 80%
|Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко
|Формат для Путина: Чем может навредить новый «Будапешт» Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|За 9 месяцев ВТБ Банк увеличил убыток на 23% до 1,8 млрд гривен
|Кабмин решил сменить форму собственности "Укрзализныци" с ПАО на ЧАО
|За 9 месяцев ПроКредит Банк увеличил прибыль на 52% до 486,7 млн гривен
|Верховный суд отказал адвокату «Укрнафты» в претензиях на сайт Oіlnews
|За 9 месяцев "Райффайзен Банк Аваль" увеличил прибыль на 1% до 4 млрд гривен
|СК «Провидна» за 9 мес. сократила сборы платежей на 5,8%, увеличила выплаты на 4,7%
Это интересно
|Pizza Hut привлечет роботов к приготовлению пиццы в процессе доставки
|Panasonic придумала шоры офисному планктону для концентрации на работе
|Мошенник «создал банк» в Киеве для финансовой аферы
|Очередной долгоиграющий смартфон Ulefone Power 5S оснащен аккумулятором емкостью 13 000 мА•ч
|Представлен флагманский смартфон OnePlus 6T: улучшенная камера, более емкий аккумулятор и цена 549 долларов
|Самое большое количество разработчиков блокчейн в США
|McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями