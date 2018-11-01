Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Также Кабмин решил переименовать "Укрзализныцю" в "Акционерное общество "Укрзализныця".

Кроме того, указанным решением были перераспределены полномочия между акционером, правлением и наблюдательным советом и внесены соответствующие изменения в устав общества.

Как сообщали Українськi Новини, 2017 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 114 млн гривен и EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в 20,06 млрд гривен.

ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.