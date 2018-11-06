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«Энергоатом» за 9 мес. получил 2 млрд грн чистой прибыли против убытка годом ранее
17:22 06.11.2018 |
НАЭК "Энергоатом" в январе-сентябре 2018 года получила 2,067 млрд грн чистой прибыли против 473,602 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2017 года.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), за девять месяцев ее чистый доход составил 31,484 млрд грн, что на 9% больше аналогичного прошлогоднего показателя (28,891 млрд грн), а валовая прибыль "Энергоатома" возросла на 59,4% (2,719 млрд грн) – до 7,295 млрд грн.
НАЭК "Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
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