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ЗАлК завершил 9 мес. с убытком 106,6 млн грн против прибыли годом ранее
10:48 06.11.2018 |
ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) завершило январь-сентябрь 2018 года с чистым убытком в размере 106,578 млн грн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года получило чистую прибыль 118,692 млн грн.
Согласно квартальному отчету компании, обнародованному в системе раскрытий информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), чистый доход в этот период отсутствовал, тогда как в январе-сентябре 2017 года составлял 31,891 млн грн.
Непогашенный убыток к концу сентября 2018 года составил 7 млрд 117,347 млн грн.
В 2018 году комбинат не производил продукцию.
Как сообщалось, ЗАлК в 2017 году снизил чистый убыток в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом - до 279,486 млн грн с 799,372 млн грн.
Средний штат персонала ЗАлКа в 2017 году составил 218 чел. по сравнению с 207 чел. в 2016 году.
Предприятие в 2017 году произвело 53,38 тонны алюминиевой катанки и 1309,246 тонн из давальческого сырья. Реализовало 489,177 тонн, в том числе со склада - 489,177 тонн и 1311,827 тонн - из давальческого сырья.
ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.
Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.
В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.
По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629% акций.
Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.
ФГИ 22 июня 2018 года издал приказ о приватизации госпакета акций ЗАлКа.
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ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия. Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.
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