ЗАлК завершил 9 мес. с убытком 106,6 млн грн против прибыли годом ранее

ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) завершило январь-сентябрь 2018 года с чистым убытком в размере 106,578 млн грн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года получило чистую прибыль 118,692 млн грн.





Согласно квартальному отчету компании, обнародованному в системе раскрытий информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), чистый доход в этот период отсутствовал, тогда как в январе-сентябре 2017 года составлял 31,891 млн грн.

Непогашенный убыток к концу сентября 2018 года составил 7 млрд 117,347 млн грн.

В 2018 году комбинат не производил продукцию.

Как сообщалось, ЗАлК в 2017 году снизил чистый убыток в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом - до 279,486 млн грн с 799,372 млн грн.

Средний штат персонала ЗАлКа в 2017 году составил 218 чел. по сравнению с 207 чел. в 2016 году.

Предприятие в 2017 году произвело 53,38 тонны алюминиевой катанки и 1309,246 тонн из давальческого сырья. Реализовало 489,177 тонн, в том числе со склада - 489,177 тонн и 1311,827 тонн - из давальческого сырья.

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629% акций.

Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.

ФГИ 22 июня 2018 года издал приказ о приватизации госпакета акций ЗАлКа.