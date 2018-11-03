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За 9 месяцев Правэкс-банк получил убыток 287 тыс. гривен
08:25 03.11.2018 |
В январе-сентябре Правэкс-банк (Киев) получил убыток в размере 287 тыс. гривен.
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
За аналогичный период прошлого года банк получил прибыль в 645 тыс. гривен.
1-й квартал Правэкс-банк закончил с убытком 1,881 млн гривен, за 2-й квартал убыток составил 11,066 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Правэкс-банк контролируется итальянской Intesa Sanpaolo.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|5 224,7
|4 623,1
|-11,5
|Кредиты клиентам
|547,8
|1 021,4
|86,5
|Средства клиентов
|2 921,6
|2 357,5
|-19,3
|Всего капитала
|1 034,4
|2 098,9
|102,9
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