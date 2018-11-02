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За 9 месяцев ТАСкомбанк увеличил прибыль в 6,5 раз до 274,7 млн гривен
15:58 02.11.2018 |
В январе-сентябре ТАСкомбанк (Киев) увеличил чистую прибыль в 6,5 раз до 274,662 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (42,490 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал ТАСкомбанк закончил с прибылью 120,5 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 78,4 млн гривен, 3-й квартал - с прибылью 75,8 млн гривен.
В 2017 ТАСкомбанк увеличил прибыль в 26,5 раз до 152,9 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.
На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.
В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.
В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|13 842,5
|16 060,7
|16,0
|Кредиты клиентам
|10 401,8
|11 058,3
|6,3
|Средства клиентов
|10 850,3
|13 280,2
|22,4
|Всего капитала
|934
|1 198,6
|28,3
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