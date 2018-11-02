За 9 месяцев ТАСкомбанк увеличил прибыль в 6,5 раз до 274,7 млн гривен

В январе-сентябре ТАСкомбанк (Киев) увеличил чистую прибыль в 6,5 раз до 274,662 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (42,490 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал ТАСкомбанк закончил с прибылью 120,5 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 78,4 млн гривен, 3-й квартал - с прибылью 75,8 млн гривен.

В 2017 ТАСкомбанк увеличил прибыль в 26,5 раз до 152,9 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.

На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.

В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк.

Основные показатели работы банка: