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За 9 месяцев Ситибанк увеличил прибыль на 30% до 994,3 млн гривен
07:48 01.11.2018 |
В январе-сентябре Ситибанк увеличил чистую прибыль на 30,3% до 994,329 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (763,713 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Ситибанк закончил с прибылью 338,307 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 289,682 млн гривен, 3-й квартал - с прибылью 366,3 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, банк контролируется американской Citigroup Inc.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|19 007,6
|22 851,7
|20,2
|Кредиты клиентам
|5 543,9
|6 383,2
|15,1
|Средства клиентов
|16 936,4
|20 754,5
|22,5
|Всего капитала
|1 839,8
|1 882,9
|2,3
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