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За 9 месяцев ВТБ Банк увеличил убыток на 23% до 1,8 млрд гривен
17:11 31.10.2018 |
В январе-сентябре ВТБ Банк увеличил убыток на 23,3% до 1,788 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,449 млрд гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 184,5 млн гривен, тогда как во 2-м квартале банк получил убыток в 1,6 млрд гривен, а в 3-м квартале убыток банка составил около 4 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 99,97% акций ВТБ Банка принадлежит российской группе ВТБ.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|11 165,7
|7 582,5
|-32,1
|Кредиты клиентам
|3 868,9
|3 306,5
|-14,5
|Средства клиентов
|4 906,6
|3 676,5
|-25,1
|Всего капитала
|956,9
|1 265,2
|32,2
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