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За 9 месяцев ПроКредит Банк увеличил прибыль на 52% до 486,7 млн гривен
13:39 31.10.2018 |
В январе-сентябре ПроКредит Банк (Киев) увеличил чистую прибыль на 52% до 486,670 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (319,777 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 165,9 млн гривен, во 2-м квартале - 147 млн гривен, в 3-м квартале – 173,8 млн гривен.
Комиссионные доходы банка за отчетный период составили 182,8 млн гривен, расходы – (-39,5 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, германский ProCredit Holding владеет 72,1577% акций ПроКредит Банка, а банк развития KfW - 27,84%.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|16 884,6
|20 542,5
|21,7
|Кредиты клиентам
|12 891,9
|16 587,9
|28,7
|Средства клиентов
|11 642,6
|11 397,6
|-2,1
|Всего капитала
|2 006,4
|2 808,2
|40,0
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