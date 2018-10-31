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За 9 месяцев "Райффайзен Банк Аваль" увеличил прибыль на 1% до 4 млрд гривен
07:44 31.10.2018 |
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
Процентные доходы банка на отчетную дату составили 2,340 млрд гривен, расходы – (-496 млн гривен).
В 1-м квартале прибыль банка составила 1,4 млрд гривен, во 2-м квартале - 1,4 млрд гривен, в 3-м квартале – около 1,3 млрд гривен.
В 2017 "Райффайзен Банк Аваль" увеличил прибыль на 17% до 4,5 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, "Райффайзен Банк Аваль" зарегистрирован в марте 1992 года, с октября 2005 года стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ.
Группа Райффайзен владеет 68,27% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития - 30%.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|66 297,4
|71 246,1
|7,5
|Кредиты клиентам
|36 844,7
|45 782,5
|24,3
|Всего капитала
|10 904,6
|10 549,0
|-3,3
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