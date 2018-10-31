Представители ЕС и США хотят провести встречу по анбандлингу «Нафтогаза»

Европейская комиссия, США, Всемирный банк, Энергетическое сообщество и ЕБРР выразили желание до середины ноября провести встречу с представителями Украины по анбандлингу "Нафтогаза".

Об этом говорится в письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который подписали вице-президент Еврокомиссии Маруш Шефчович, посол США в Украине Мари Йованович, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, директор Секретариата Энергетического Сообщества Янец Копач и управляющий директор ЕБРР Франсис Малиж.

"Мы отмечаем с беспокойством, что оператор газотранспортной системы в Украине до сих пор не был подготовлен к анбандлингу согласно правилам ЕС", - заявили в письме.

"Учитывая срочность и сложность процесса и ограниченный прогресс за последние два года мы просим встретиться с вашими представителями до середины ноября. Если вы согласны, ко встрече с вашими представителями могут также присоединиться представители президента и парламента", - говорится в письме.

Отмечается, что успешная трансформация ГТС Украины - залог энергетической безопасности Украины, Европы и США.

Напомним, 18 октября состоялось собрание НАК "Нафтогаз Украины", на которых был утвержден план отделения оператора ГТС.

План анбандлинга на первом этапе предусматривает вывод оператора газотранспортной системы - "Укртрансгаза" из подчинения "Нафтогаза".