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Военные получили первые БТР-4 из новой украинской бронестали (фото)
08:48 30.10.2018 |
Государственное предприятие «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
«По своим характеристикам эта спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам. Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов», - сказано в сообщении.
В «Укроборонпроме» добавили, что Лозовской кузнечно-механический завод совместно с Харьковским конструкторским бюро имени Морозова и научно-исследовательским институтом конструкционных материалов «Прометей» наладили технологию изготовления корпусов из спецстали марки «71».
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