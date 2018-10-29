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МХП реорганизовался из ПАО в ЧАО
12:42 29.10.2018 |
Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) реорганизовался из публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Государственная регистрация ЧАО "Мироновский хлебопродукт" осуществлена 29 октября. Данное решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров компании 24 октября.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году МХП увеличил чистую прибыль в 3,3 раза до 230 млн долларов по сравнению с 2016 годом (тогда чистая прибыль составила 69 млн долларов), доход компании за год увеличился на 13% с 1,135 млрд до 1,288 млрд долларов, при этом экспортная выручка составила 732 млн долларов, или 57% от общей выручки, EBITDA увеличилась на 11% до 459 млн долларов.
В 2017 году "Мироновский хлебопродукт" сократил объемы продаж мяса птицы на 0,3%, или на 1,63 тыс. тонн до 532,727 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом, в частности продажи на внутренний рынок у компании сократились на 9% до 311,743 тыс. тонн, на экспорт - увеличились на 16% до 220,98 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом.
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