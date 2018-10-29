ДТЭК Ахметова выкупит акции угольного гиганта у миноритариев

DTEK Holdings Limited, воспользовавшись правом владельца доминирующего контрольного пакета акций ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", выставил публичное требование к его миноритарным акционерам об обязательном выкупе акций (squeeze-out) по цене 2,59 гривни за штуку.

Об этом говорится в сообщении ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" в системе раскрытия НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".

Группа ДТЭК суммарно владеет 99,92324858%, или 5 млрд 577 млн 439,948 тыс. акций ЧАО, тогда как миноритарные акционеры - 4 млн 284,052 тыс. акций.

С учетом заявленных выше параметров на выкуп акций мажоритарному акционеру необходимо будет направить 11,1 млн грн.

Номинальная стоимость акции составляет 0,25 грн.

По итогам 2017 года "ДТЭК Павлоградуголь" поставило исторический рекорд добычи угля, достигнув производственной отметки в 20,1 млн тонн.

Как сообщалось, в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

Согласно переходным положениям принятого закона, если акции компании не обращаются на фондовых биржах более трех лет, то цена определяется независимой оценкой.