Финансовые новости
- |
- 29.10.18
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ДТЭК Ахметова выкупит акции угольного гиганта у миноритариев
12:31 29.10.2018 |
DTEK Holdings Limited, воспользовавшись правом владельца доминирующего контрольного пакета акций ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", выставил публичное требование к его миноритарным акционерам об обязательном выкупе акций (squeeze-out) по цене 2,59 гривни за штуку.
Об этом говорится в сообщении ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" в системе раскрытия НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".
Группа ДТЭК суммарно владеет 99,92324858%, или 5 млрд 577 млн 439,948 тыс. акций ЧАО, тогда как миноритарные акционеры - 4 млн 284,052 тыс. акций.
С учетом заявленных выше параметров на выкуп акций мажоритарному акционеру необходимо будет направить 11,1 млн грн.
Номинальная стоимость акции составляет 0,25 грн.
По итогам 2017 года "ДТЭК Павлоградуголь" поставило исторический рекорд добычи угля, достигнув производственной отметки в 20,1 млн тонн.
Как сообщалось, в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.
Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.
Согласно переходным положениям принятого закона, если акции компании не обращаются на фондовых биржах более трех лет, то цена определяется независимой оценкой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послание от Путина. Что Лукашенко передал Порошенко
|После нескольких дней роста курс доллара на межбанке резко провалился 26 октября
|Андрей Коболев: Наш приоритет — изменение схемы торговли газом, устранение посредников
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МХП реорганизовался из ПАО в ЧАО
|ДТЭК Ахметова выкупит акции угольного гиганта у миноритариев
|«Укрэнерго» при участии французской RTE хочет построить energy storage на 200 МВт
|Гройсман пригрозил руководству Укрпочты увольнением
|ФГИ решил провести конкурс по продаже госпакета акций «Центрэнерго» 13 декабря
|Главбухами ДМК и ДМЗ назначены экс-менеджеры «Метинвеста»
Это интересно
|Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь
|Google упростил удаление истории поиска
|На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом
|Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632
|Google заставит производителей Android-гаджетов выпускать обновления безопасности
|Apple закрыла полиции доступ к iPhone
|Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 без экранного выреза