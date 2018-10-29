«Укрэнерго» при участии французской RTE хочет построить energy storage на 200 МВт

НЭК "Укрэнерго" обсудило с французским оператором системы передачи (RTE) строительство системы energy storage в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

"Укрэнерго рассматривает возможность реализации пилотного проекта по строительству 200 МВт energy storage. Его задачей является испытание методов балансировки солнечных и ветровых электростанций, количество которых в ОЭС Украины стремительно растет", - сообщает НЭК.

В частности, рассматривается три варианта строительства energy storage. Первый - с расположением 200 МВт в одном месте, второй - в нескольких местах с разделением на 4-5 частей, третий - с децентрализованным расположением нескольких десятков блоков малой мощностью. Последний вариант может предусматривать размещение energy storage вдоль центральных автотранспортных магистралей (Киев-Львов-госграница, Киев-Харьков, Киев-Днепр, Киев-Одесса-госграница) параллельно с созданием сети зарядных станций для электромобилей.

Финансирование проекта планируется за счет кредитов международных финансовых организаций.

Стороны также обсудили перспективы привлечения французских специалистов к проведению дополнительных расчетов, необходимых для организации мероприятий по балансировки большого количества солнечных и ветровых электростанций в ОЭС Украины, моделирования режимов работы энергосистемы, расчетов для строительства новых балансируют мощностей.

Как сообщалось, объединенная энергосистема (ОЭС) Украины сегодня может принять еще до 3 ГВт новых мощностей солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре.

В условиях стремительного развития ВИЭ необходимо строительство 2,5 ГВт высокоманевренных балансирующих мощностей (аккумуляторных или газопоршневых станций) в Украине до 2025 года. Стоимость возведения таких мощностей – около 55 млрд грн. Быстродействующие маневренные мощности должны покрывать 30% установленной мощности ВИЭ.

Если Украина не построит высокоманевренные мощности, то при росте доли ВИЭ ей придется ограничивать выработку АЭС (работают в базовом режиме) и повышать долю угольных ТЭС (способных к маневрированию) – это поднимет общую стоимость генерируемой в стране электроэнергии в 1,6 раза.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.