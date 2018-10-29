Гройсман пригрозил руководству Укрпочты увольнением

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в отставку в случае несогласия с его позицией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Назначенный на конкурсной основе менеджмент (Укрпочты - ред.) должен решать проблемы компании, а не брать людей в заложники своих управленческих решений", - сказал премьер-министр.

"Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу", - добавил Гройсман.

Кабмин планирует обратиться к наблюдательному совету госкомпании с просьбой дать оценку ситуации.

Напомним, Укрпочта намерена прекратить доставку пенсий с 1 января 2019 года.