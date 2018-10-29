Финансовые новости
- |
- 29.10.18
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Гройсман пригрозил руководству Укрпочты увольнением
07:25 29.10.2018 |
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в отставку в случае несогласия с его позицией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Назначенный на конкурсной основе менеджмент (Укрпочты - ред.) должен решать проблемы компании, а не брать людей в заложники своих управленческих решений", - сказал премьер-министр.
"Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу", - добавил Гройсман.
Кабмин планирует обратиться к наблюдательному совету госкомпании с просьбой дать оценку ситуации.
Напомним, Укрпочта намерена прекратить доставку пенсий с 1 января 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послание от Путина. Что Лукашенко передал Порошенко
|После нескольких дней роста курс доллара на межбанке резко провалился 26 октября
|Андрей Коболев: Наш приоритет — изменение схемы торговли газом, устранение посредников
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МХП реорганизовался из ПАО в ЧАО
|ДТЭК Ахметова выкупит акции угольного гиганта у миноритариев
|«Укрэнерго» при участии французской RTE хочет построить energy storage на 200 МВт
|Гройсман пригрозил руководству Укрпочты увольнением
|ФГИ решил провести конкурс по продаже госпакета акций «Центрэнерго» 13 декабря
|Главбухами ДМК и ДМЗ назначены экс-менеджеры «Метинвеста»
Это интересно
|Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь
|Google упростил удаление истории поиска
|На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом
|Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632
|Google заставит производителей Android-гаджетов выпускать обновления безопасности
|Apple закрыла полиции доступ к iPhone
|Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 без экранного выреза