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«Укрпочта» может прекратить доставку пенсий с 1 января
14:07 26.10.2018 |
Об этом в интервью «Урядовому курьеру » сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
По словам Смелянского, пока через «Укрпочту» получают пенсии 45% украинских пенсионеров. Он отметил, что «Укрпочта» доставляет пенсии тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, или живет в сельской местности, где нет ничего, кроме почты.
Вместе с тем, Смоленской заявил, что работать в селах экономически не выгодно. По его словам, каждое из отделений «Укрпочты» ежемесячно несет убытки почти в 3 тыс. Гривен, в частности, потому, что доставка пенсий производится по тарифам, которые ниже себестоимости.
«Мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности.
Актуализация пенсионного тарифа не заложена в проект госбюджета на 2019 год. Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети «Укрпочты».
Поэтому больше обращений не будет », - заявил гендиректор «Укрпочты».
Он сообщил, что сейчас подготовлено антикризисный план, который планируется ввести с 1 ноября, в том случае, если тариф не будет принято.
«Укрпочта» вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий.
С 1 января 2019 не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, освободим часть административного и производственного персонала », - заявил Смелянский.
Ранее генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский предполагал, что «Укрпочта» вынуждена будет прекратить доставку пенсий , поскольку тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года.
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