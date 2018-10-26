«Укрпочта» может прекратить доставку пенсий с 1 января

Об этом в интервью «Урядовому курьеру » сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

По словам Смелянского, пока через «Укрпочту» получают пенсии 45% украинских пенсионеров. Он отметил, что «Укрпочта» доставляет пенсии тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, или живет в сельской местности, где нет ничего, кроме почты.

Вместе с тем, Смоленской заявил, что работать в селах экономически не выгодно. По его словам, каждое из отделений «Укрпочты» ежемесячно несет убытки почти в 3 тыс. Гривен, в частности, потому, что доставка пенсий производится по тарифам, которые ниже себестоимости.

«Мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности.

Актуализация пенсионного тарифа не заложена в проект госбюджета на 2019 год. Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети «Укрпочты».

Поэтому больше обращений не будет », - заявил гендиректор «Укрпочты».

Он сообщил, что сейчас подготовлено антикризисный план, который планируется ввести с 1 ноября, в том случае, если тариф не будет принято.

«Укрпочта» вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий.

С 1 января 2019 не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, освободим часть административного и производственного персонала », - заявил Смелянский.

Ранее генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский предполагал, что «Укрпочта» вынуждена будет прекратить доставку пенсий , поскольку тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года.



