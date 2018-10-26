В Украине открыли наибольший завод по изготовлению крахмала

В селе Новый Белоус (Черниговская область) построили завод по переработке картофеля в крахмал. Об этом передает Ukraine Now.

Сообщается, что ПБП «ВИМАЛ» открыли третий по счету завод, но он крупнейший в Украине по переработке картофеля на крахмал мощностью 1200 тонн сырья в сутки.

«Завод построен при технической поддержке датской компании SiccaDania, и он стал одним из самых современных производств в Европе», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что крахмал будет соответствовать всем европейским стандартам, а также сертифицирован по основным передовым мировым системам управления качеством и безопасностью продукции.

Значительную часть объемов производства нового предприятия будут экспортировать в Евросоюз.

По словам руководства, компания планирует в 2020 году запуск завода, который будет производить протеин из картофельного сока, сухие картофельные волокна и жидкое органическое удобрение.