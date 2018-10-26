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«Новая почта» подняла тарифы из-за роста цен на бензин
08:05 26.10.2018 |
"Новая почта" сообщила о росте тарифов на свои услуги на 11-25% из-за роста цен на горючее.
В частности, тарифы на отправку посылок из отделения в отделение весом до 2 кг вырастут с 18 до 20 гривен, весом до 5 килограммов - с 20 до 25 гривен, весом до 10 килограммов - с 25 до 30 гривен, весом до 20 килограммов - с 30 до 35 гривен.
Перевозки посылок, весом от 20 до 30 килограммов станут дороже на 10 гривен и составят 50 гривен. При этом за каждый килограмм, превышающий 30 килограммов потребителю придется доплатить 50 копеек.
"Мы повышаем тарифы всего на 2-5 гривен на основные услуги впервые с августа 2017 года, тогда как цены на топливо, от которого и зависит стоимость услуг, за этот период выросли на 8 гривен за литр", - сообщил директор "Новой почты" Александр Бульба.
Отметим, что стоимость перевозки посылок в пределах города и области останется без изменений
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