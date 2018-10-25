Спор за торговую марку Xiaomi в Украине дошел до Верховного суда

Спор о праве распоряжаться торговыми марками Хіaomi, Мі и RedMi на территории Украины дошел до Верховного суда, который недавно принял кассацию к рассмотрению. Об этом говорится в определении суда от 16 октября.

Дело передано в Большую палату Верховного суда.

Как сообщала LIGA.net, в конце 2017 года некая компания Dunamis International Co. обратилась в Окружной админсуд столицы с иском к департаменту таможенного контроля ГФС, чтобы обязать его внести изменения в таможенный реестр интеллектуальной собственности. Dunamis захотела добавить в него торговые марки известного китайского производителя смартфонов - Хіaomi, Мі и RedMi. Это позволило бы компании официально ввозить в Украину соответствующую продукцию и препятствовать ее ввозу другими поставщиками. 20 февраля суд первой инстанции поддержал требования истца. Но в августе 2018 года ГФС отыгралась в апелляции.

Вышеупомянутые ТМ уже есть в таможенном реестре. В начале прошлого года их туда внес юрист Александр Шевченко, действуя от имени Xiaomi H.K.Limited.

Как ранее сообщалось, указанный Александром Шевченко адрес и юридический адрес ООО Алло в Днепре совпадал - ул. Баррикадная, 15А. Как ГК Алло, так и юрист отрицали взаимосвязь.

О Dunamis в открытых источниках известно немного. Есть сайт-визитка одноименной гонконгской компании, на котором сообщается, что это дистрибьютор с двадцатилетним опытом работы, который обслуживает такие бренды, как Apple, Samsung, Asus, Meizu, Hauwei, Xiaomi и прочие.

Наиболее интересный момент, который вытекает из материалов дела, - кому Dumanis передала свои полномочия по распоряжению правами на ТМ Xiaomi в Украине. Эта шотландская компания Springsun Finance LP.

В решении суда указано, что основателями Springsun Finance LP являются Viala Trade Limited и Gateno Ventures Inc. Указанные офшорки имеют дурную славу в Украине. В частности, в конце прошлого года они засветились как временные собственники британского посредника, который закупал по заниженным ценам украинскую руду (рутиловый концентрат) с государственного предприятия Объединенная горно-химическая компания. (До сложения депутатских полномочий предприятие находилось в сфере влияния Николая Мартыненко, одного из теневых лидеров Народного фронта. - Ред.) Дело вело НАБУ. Viala Trade Limited (Беліз) та Gateno Ventures Inc (Панама), согласно данным расследования программы Схемы, являются основателями британской Wexler Global LP.