Финансовые новости
- |
- 25.10.18
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Спор за торговую марку Xiaomi в Украине дошел до Верховного суда
10:55 25.10.2018 |
Спор о праве распоряжаться торговыми марками Хіaomi, Мі и RedMi на территории Украины дошел до Верховного суда, который недавно принял кассацию к рассмотрению. Об этом говорится в определении суда от 16 октября.
Дело передано в Большую палату Верховного суда.
Как сообщала LIGA.net, в конце 2017 года некая компания Dunamis International Co. обратилась в Окружной админсуд столицы с иском к департаменту таможенного контроля ГФС, чтобы обязать его внести изменения в таможенный реестр интеллектуальной собственности. Dunamis захотела добавить в него торговые марки известного китайского производителя смартфонов - Хіaomi, Мі и RedMi. Это позволило бы компании официально ввозить в Украину соответствующую продукцию и препятствовать ее ввозу другими поставщиками. 20 февраля суд первой инстанции поддержал требования истца. Но в августе 2018 года ГФС отыгралась в апелляции.
Вышеупомянутые ТМ уже есть в таможенном реестре. В начале прошлого года их туда внес юрист Александр Шевченко, действуя от имени Xiaomi H.K.Limited.
Как ранее сообщалось, указанный Александром Шевченко адрес и юридический адрес ООО Алло в Днепре совпадал - ул. Баррикадная, 15А. Как ГК Алло, так и юрист отрицали взаимосвязь.
О Dunamis в открытых источниках известно немного. Есть сайт-визитка одноименной гонконгской компании, на котором сообщается, что это дистрибьютор с двадцатилетним опытом работы, который обслуживает такие бренды, как Apple, Samsung, Asus, Meizu, Hauwei, Xiaomi и прочие.
Наиболее интересный момент, который вытекает из материалов дела, - кому Dumanis передала свои полномочия по распоряжению правами на ТМ Xiaomi в Украине. Эта шотландская компания Springsun Finance LP.
В решении суда указано, что основателями Springsun Finance LP являются Viala Trade Limited и Gateno Ventures Inc. Указанные офшорки имеют дурную славу в Украине. В частности, в конце прошлого года они засветились как временные собственники британского посредника, который закупал по заниженным ценам украинскую руду (рутиловый концентрат) с государственного предприятия Объединенная горно-химическая компания. (До сложения депутатских полномочий предприятие находилось в сфере влияния Николая Мартыненко, одного из теневых лидеров Народного фронта. - Ред.) Дело вело НАБУ. Viala Trade Limited (Беліз) та Gateno Ventures Inc (Панама), согласно данным расследования программы Схемы, являются основателями британской Wexler Global LP.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп предложил Путину бороться с Китаем
|Единственная причина подорожания доллара на межбанке - начавшиеся выплаты Госказначейства по НДС
|Газовое качание регионов: Тимошенко проверит ресурс «тарифными майданами»
|Обобрать «Ощадбанк» на $20 млн: Кто такой нардеп Березкин, за которого взялось НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спор за торговую марку Xiaomi в Украине дошел до Верховного суда
|Кабмин одобрил привлечение «Нафтогазом» евробондов на сумму до $1 млрд
|«Нафтогаз» наконец утвердил план выделения оператора ГТС
|«Укрпошта» впервые начала принимать безналичные платежи в отделениях
|Конкурс по продаже «Центрэнерго» состоится только при условии участия двух претендентов
|Укргазбанк привлек у НБУ рефинансирование на 3 млрд грн
Это интересно
|В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов
|Графен сделает автомобили Ford тише и легче
|Uber полностью электрифицирует свой парк автомобилей в Лондоне к 2025 году
|Rolls-Royce выпустил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»
|Sony разработала технологию для хранения биткоинов на карточках
|Как женщине продемонстрировать силу на работе
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном