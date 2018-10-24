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«Нафтогаз» наконец утвердил план выделения оператора ГТС
18:50 24.10.2018 |
18 октября состоялось собрание НАК "Нафтогаз Украины", акционера компании "Укртрансгаз", на котором было принято решение о внедрении проекта "Отсоединение деятельности по транспортировке газа".
Копия документа есть в распоряжении Экономической правды.
Согласно принятым решениям, до 1 ноября поручено создать Проектный офис.
До 1 декабря поручено делегировать руководителю филиала "Оператор ГТС Украины" Павелу Станчаку полномочия по утверждению организационной структуры и комплектовании штата.
Напомним, Европейская комиссия, Всемирный банк и Энергетическое сообщество высказали обеспокоенность задержками в разделении "Нафтогаза" и отклонением от выполнения обязательств.
Как сообщалось, план анбандлинга на первом этапе подразумевает выведение оператора газотранспортной системы - "Укртрансгаза" из подчинения "Нафтогаза".
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