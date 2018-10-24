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«Укрпошта» впервые начала принимать безналичные платежи в отделениях
14:49 24.10.2018 |
Национальный почтовый оператор «Укрпошта» впервые начала принимать безналичные платежи в наиболее загруженных отделениях, сообщила пресс-служба компании.
«Укрпошта» установила две тысячи POS-терминалов для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины, где клиенты смогут оплачивать почтово-логистические услуги картой», - говорится в сообщении.
В целом «Укрпошта» закупила через систему электронных торгов Prozorro пять тысяч POS-терминалов для приема оплаты платежными картами. Они будут установлены в трех тысячах отделениях компании по всем регионам страны.
«Укрпошта» становится удобной для клиентов - наши отделения в городах постепенно переходят на расчеты карточками. Оборудование платежными терминалами началось с отделений Киева, сейчас они уже присутствуют во всех регионах страны. Это еще один шаг к увеличению объемов безналичных расчетов», - цитирует пресс-служба директора департамента финансового бизнеса «Укрпошты» Артура Муравицкого.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины выдал «Укрпоште» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Также национальный почтовый оператор стал первым участником международных платежных систем MasterCard и Visa среди небанковских учреждений Украины.
Справка УНИАН. POS-терминал (от англ. Point Of Sale - точка продажи и от англ. Terminal - окончание) - это электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт, оно может принимать карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты, а также другие устройства, имеющие бесконтактное сопряжение. Также под POS-терминалом часто подразумевают весь программно-аппаратный комплекс, который установлен на рабочем месте кассира.
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