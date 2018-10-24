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Суд обязал ОПЗ выплатить «Укртрансгазу» 441 миллион гривень долга
10:18 24.10.2018 |
Также суд отказался удовлетворить встречный иск ОПЗ к "Укртрансгазу" о признании договора транспортировки природного газа недействительным.
Хозяйственный суд Одесской области обязал крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ) выплатить 441 миллион гривень оператору газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз" в качестве задолженности за балансировку природного газа за июнь 2016 года.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Укртрансгаза".
"Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск "Укртрансгаза" о взыскании с ОПЗ задолженности за балансировку природного газа за июнь 2016 года. Сумма удовлетворенных требований составляет 440,99 миллиона гривень. Из них 434,041 миллиона гривень - непосредственная сумма долга, остальное - штрафные санкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд отказался удовлетворить встречный иск ОПЗ к "Укртрансгазу" о признании договора транспортировки природного газа недействительным.
Также в сообщении указано, что на данный момент ОПЗ является крупнейшим должником "Укртрансгаза" среди промышленных предприятий Украины.
Как сообщал УНИАН, 19 октября Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск "Укртрансгаза" о взыскании с ООО "Всеукраинская энергетическая компания" (ВЭК), поставлявшего в 2018 году газ для ОПЗ по давальческой схеме, задолженности за предоставленные услуги балансировки и штрафных выплат в совокупном размере 403,6 миллиона гривень.
ОПЗ, после длившегося с июля 2017 года простоя, запустил в конце октября прошлого года производство карбамида и работу терминала по перевалке аммиака, но приостановил функционирование в связи с поломкой насоса 1 ноября 2017 года.
29 января 2018 года первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что завод нашел нового поставщика газа - частную "Всеукраинскую энергетическую компанию" и запускает производство аммиака и карбамида.
30 апреля руководство завода приняло решение о полной остановке предприятия по причине уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод.
После длительной остановки ОПЗ работал в прошлом году в период с марта по 10 июля. Это стало возможным благодаря заключению сделки этого предприятия с частными газотрейдерами - компаниями "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые согласились поставлять газ на давальческих условиях, т.е. получая взамен готовую продукцию.
Комментируя переход к давальческой схеме, глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что холдинг оспорит такую сделку в суде, поскольку завод не погасил перед нефтегазовым холдингом долг в размере 1,5 миллиарда гривень. Кроме того, предприятие имеет около 193 миллионов долларов задолженности за газ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.
В 2016 году 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.
В Фонде госимущества сообщили, что начальная цена объекта может снизиться до 150 миллионов долларов для привлечения большего круга инвесторов. При этом тогдашний глава ФГИУ Игорь Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составлять около 400 миллионов долларов.
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