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СК «Провидна» за 9 мес. сократила сборы платежей на 5,8%, увеличила выплаты на 4,7%
07:39 31.10.2018 |
Страховая компания "Провидна" (Киев) за девять месяцев 2018 года сократила объем страховых премий на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 616,6 млн грн.
Как сообщается на сайте СК, за указанный период выплаты клиентам составили 362,2 млн грн (на 4,7%).
Более половины всех собранных платежей пришлось на договоры добровольного медицинского страхования (ДМС), размер которых составил 342,6 млн. грн.
Страховые выплаты по договорам ДМС за девять месяцев составили 181,1 млн грн. При этом было урегулировано более 146,4 тыс. страховых событий.
С целью дальнейшего повышения качества обслуживания клиентов компания открывает новые площадки медицинского ассистанса в регионах, продолжая реализацию стратегии увеличения присутствия на украинском рынке ДМС.
В страховом портфеле СК "Провидна" по итогам девяти месяцев 2018 года, кроме ДМС (с долей 56%), наибольшую долю сохраняет транспортное страхование, в т.ч. ОСАГО (25%) и КАСКО (11%). При этом сумма страховых премий по договорам КАСКО составила 69,9 млн грн, выплаты - 49,7 млн грн.
СК "Провидна" работает на страховом рынке Украины с 1995 года. Предлагает более 80 страховых продуктов по обязательным и добровольным видам страхования для физических и юридических лиц.
Компания имеет круглосуточную медицинскую диспетчерскую службу, 22 региональных центра медицинского ассистанса и собственную договорную сеть, насчитывающую более 2 тыс. медицинских и аптечных учреждений, из них более 1500 - в регионах.
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