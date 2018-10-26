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Главбухами ДМК и ДМЗ назначены экс-менеджеры «Метинвеста»
16:36 26.10.2018 |
Как сообщается в официальной информации предприятия в системе НКЦБФР, кадровые перестановки осуществлены 19 октября текущего года.
При этом с должности главного бухгалтера ДМЗ уволена с 21 октября Ольга Заремба, находившаяся в данной должности два месяца.
В свою очередь с должности главного бухгалтера ДМК уволен А. Назим с 19 октября, на его место назначена Лилия Кузьменко с 23 октября, которая работала в КП "Днепропетровская городская студия телевидения "ДМР", затем - с 19 мая 2015 года - в "Метинвест Бизнес Сервис".
А.Назим работал главным бухгалтером Центрального ГОКа, менеджером проектов проектного офиса по формированию центра обслуживания финансовой дирекции ООО "Метинвест Холдинг', начальником управления отчетности ООО "Метинвест Бизнес Сервис", главным бухгалтером ПАО "Днепродзержинский коксохимический завод", главным бухгалтером ДМК.
Также набсовет ДМЗ принял ряд решений о согласии на заключение сделок.
ДМЗ специализируется на выпуске чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".
ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры - группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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