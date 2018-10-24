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«Електропостачзбут» добился процедуры банкротства Алчевского меткомбината
09:23 23.10.2018 |
ООО Фирма "Електропостачзбут" (Днипро) добилась процедуры банкротства находящегося на неподконтрольной территории Алчевского металлургического комбината (Луганская область).
Об этом говорится в сообщении Высшего хозяйственного суда, передают Українські Новини.
Решение о банкротстве принято Хозяйственным судом Луганской области в начале октября.
"Електропостачзбут" добился процедуры банкротства в связи с неневыполнением обязанностей комбинатом по задолженности в 4,730 млн гривен.
Распорядителем имущества является Карасюк Александр Владимирович.
Как сообщали Українські Новини, 25 января 2017 года группа лиц, среди которых находились депутаты Верховной Рады Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух (все - "Объединение "Самопомощь"), Владимир Парасюк (внефракционный) начали блокирование передвижения железнодорожных составов с неподконтрольными властям территориями.
Вследствие этого предприятия горно-металлургического комплекса, в том числе ИСД, констатировали значительные финансовые потери, а в феврале Алчевский металлургический комбинат остановил производство.
После вышеуказанной блокады боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили о "национализации" находящихся на неподконтрольных территориях предприятий и начали захват некоторых из них.
15 марта Совет национальной безопасности и обороны решил временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения с неподконтрольных территорий.
В тот же день компания System Capital Management потеряла контроль над всеми активами группы на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.
Ранее боевики захватили филиал "Стальканат-Силур" (ранее - "Стальканат", Одесса) в Харцызке (Донецкая область), здание общества с ограниченной ответственностью "Торезский завод наплавочных твердых сплавов" (Донецкая область), производитель трансформаторов Донецкий энергозавод, а также Стахановский завод ферросплавов (Луганская область).
Алчевский меткомбинат специализируется на производстве толстолистового, тонколистового и сортового проката, а также заготовок для переката (слябов).
96,1% акций предприятия ранее принадлежало корпорации "Индустриальный союз Донбасса".
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