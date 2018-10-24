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Дельта Банк получил право на взыскание 2,6 млрд грн
09:07 23.10.2018 |
Дельта Банк возобновил права ипотекодержателя по договорам, обеспечивающим выполнение обязательств по кредитам трех крупных заемщиков-юрлиц задолженностью около 2,6 млрд грн, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в понедельник.
"Во исполнение решения судов, в сентябре и октябре 2018 года Дельта Банком были возобновлены права ипотекодержателя по ряду договоров ипотек, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам, общая задолженность по которым на текущую дату составляет около 2,6 млрд грн", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, указанные действия дают возможность Дельта Банку обеспечить надлежащую процедуру взыскания задолженности по кредитам и осуществлять продажи имущественных прав по этим кредитам вместе с ипотекой, что будет способствовать повышению продажной привлекательности активов.
Полученные средства от управления и продажи активами будут использованы для погашения требований кредиторов.
Как сообщалось, Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.
Общая сумма обязательств банка перед физическим лицам на 1 апреля 2015 года составляла 28,97 млрд грн, в том числе в иностранной валюте - 18,18 млрд грн.
Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.
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