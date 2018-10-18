Финансовые новости
- |
- 18.10.18
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Укртрансгаз» намерен модернизировать крупнейшее в стране подземное хранилище газа
08:30 18.10.2018 |
Компания объявила тендер на проведение реконструкции компрессорного цеха № 4 дожимной компрессорной станции «Бильче-Волица» ожидаемой стоимостью 998 млн грн, сообщила пресс-служба.
Сообщается, что заявки на участие в тендере принимаются до 12 ноября, а проведение аукциона запланировано на 18 декабря 2018 года.
Отмечается, что закупка будет осуществлена согласно EPC-контракту. «Его отличие от типичных украинских договоров подряда в том, что победитель тендера самостоятельно разрабатывает проектную документацию, проводит изыскательские работы и согласовывает проектную документацию, а по завершении работ - совместно с заказчиком вводит объект в эксплуатацию», - отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, процедура закупки состоится с учетом совокупной стоимости владения оборудования (так называемое TCO, Total Cost of Ownership), что приведет к снижению финансовых затрат «Укртрансгаза» при эксплуатации установленного оборудования в течение всего времени его использования.
Проектом реконструкции предусматривается замена штатных газотурбинных двигателей НК-12СТ на новые газотурбинные двигатели с техническими характеристиками, соответствующими современным требованиям надежности, энергоэффективности, экологичности.
Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» планирует в течение 2018-2020 годов направить более 7 млрд грн инвестиций на реконструкцию 4 компрессорных станций согласно разработанному 10-летнему плану модернизации газотранспортной системы Украины.
Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада намерена ввести среднесрочное бюджетное планирование
|Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства
|Назар ХОЛОДНИЦЬКИЙ: Антикорупційний суд — не панацея
|Курс доллара на межбанке 17 октября немного приподнялся после нескольких дней снижения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укртрансгаз» намерен модернизировать крупнейшее в стране подземное хранилище газа
|Девелопер Вагиф Алиев продает часть БЦ «Парус»
|«Укрзализныця» намерена проверить своих сотрудников на детекторе лжи
|НБУ выиграл суд у Коломойского по поводу Буковеля
|Trina Solar поставила ДТЭК фотомодули на 123 МВт для СЭС под Никополем
|СК «Экспо Страхование» перестраховал авиационные риски в Lloyd’s of London
Это интересно
|Убийство Элен Пастор: зять миллиардерши из Монако признался, что заказал ее
|Nation Brands 2018: топ-10 стран с самыми дорогими брендами
|Epson обвинили в саботаже чернильных картриджей сторонних компаний
|Огромный смартфон Huawei Mate 20X получил стилус
|Intel заключила соглашение с Rolls-Royce о разработке автономных кораблей
|Илона Маска отстранят от руководства Tesla на три года
|Представлены умные часы Huawei Watch GT