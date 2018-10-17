«Укрзализныця» намерена проверить своих сотрудников на детекторе лжи

Филиал акционерной компании "Укрзализныця" - "Центр сервисного обеспечения" - заключил договор на 56 тысяч гривень с компанией "ДИ ЭС ПИ" на подготовку специалиста, который оказывает услуги по тестированию на детекторе лжи.

Об этом сказано в системе электронных государственных закупок Prozorro.

В этой системе есть информация о том, что это уже второй курс обучения, поскольку в 2017 году "Укрзализныця" уже подписывала за 55 тысяч гривень аналогичный договор с "ДИ ЭС ПИ" на подготовку специалиста для работы на детекторе лжи.

Кроме того, согласно данным на сайте Prozorro, 16 ноября 2017 года филиал акционерной компании "Укрзализныця" - "Центр сервисного обеспечения" заключил договор с физлицом-предпринимателем на закупку полиграфа "Рубикон" за 86 тысяч гривень.